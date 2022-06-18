В Шымкенте состоялся концерт «Шымкенттің шырайы – Шәмші»
Аким города поздравил собравшихся со знаменательным праздником и вручил десятерым горожанам звание «Почетный гражданин города Шымкента» за вклад в социально-экономическое и общественное развитие города.
День города – особый праздник для горожан. В течение недели проходят различные мероприятия для жителей и гостей. В их числе и торжественный концерт, посвященный памяти великого композитора Шамши Калдаякова. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении композитору Шамши Калдаякову звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – знака отличия высшей степени – за особые заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа. Сегодня мы по традиции торжественно чествуем новых почетных граждан города Шымкента. Четыре года назад было принято историческое решение, и оно оправдало себя. Мурат Айтенов
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Аким отметил, что за четыре года численность населения города увеличилась на 12%, объем промышленной продукции – на 60%, бюджет города – в 3,9 раза.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Пусть наш древний город развивается и дальше. Пусть мелодичные песни Шамши звучат в каждом доме! Мурат Айтенов
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
На творческом вечере выступили заслуженные звезды страны – Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Нургали Нусипжанов, Медеу Арынбаев, Уралхан Сеилбекова, Нуржамал Усенбаева, Жубаныш Жексенулы, Бауыржан Исаев.
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента