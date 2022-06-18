В Шымкенте состоялся концерт «Шымкенттің шырайы – Шәмші»

В честь Дня города состоялся концерт, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова. В праздничном мероприятии приняли участие аким города Мурат Айтенов, секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, представители интеллигенции и жители города, передает Zakon.kz.

Аким города поздравил собравшихся со знаменательным праздником и вручил десятерым горожанам звание «Почетный гражданин города Шымкента» за вклад в социально-экономическое и общественное развитие города.

День города – особый праздник для горожан. В течение недели проходят различные мероприятия для жителей и гостей. В их числе и торжественный концерт, посвященный памяти великого композитора Шамши Калдаякова. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении композитору Шамши Калдаякову звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – знака отличия высшей степени – за особые заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа. Сегодня мы по традиции торжественно чествуем новых почетных граждан города Шымкента. Четыре года назад было принято историческое решение, и оно оправдало себя. Мурат Айтенов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким отметил, что за четыре года численность населения города увеличилась на 12%, объем промышленной продукции – на 60%, бюджет города – в 3,9 раза.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Пусть наш древний город развивается и дальше. Пусть мелодичные песни Шамши звучат в каждом доме! Мурат Айтенов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На творческом вечере выступили заслуженные звезды страны – Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Нургали Нусипжанов, Медеу Арынбаев, Уралхан Сеилбекова, Нуржамал Усенбаева, Жубаныш Жексенулы, Бауыржан Исаев.