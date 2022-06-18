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Умер легендарный художник комиксов о Бэтмене и Супермене

художник Фото: Facebook/Tim Sale
Тима Сейла не стало на 67-м году жизни. Ранее он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Подробности произошедшего в американских СМИ не сообщаются, передает Zakon.kz.
Тим Сейл был невероятным художником, чей взгляд на культовых персонажей имел настоящую человеческую глубину, а его новаторский дизайн страниц изменил отношение целого поколения к чтению комиксов, – написали DC Comics в Twitter.

Сейл наиболее известен работами с писателем Джефом Лоубом. К примеру по сериалам «Тайны Смоллвилля», «Остаться в живых», «Коммандос» и «Волчонок». Вместе они создали образы Супермена, Бэтмена, Человека-паука и Капитана Америка.

Особую популярность художнику принесла серия комиксов «Бэтмен: Долгий Хэллоуин», которой вдохновлялись режиссеры Кристофер Нолан и Мэтт Ривз при создании фильмов о супергерое.

Список известных работ Тима Сейла:

  • «Бэтмен: Темная победа»;

  • «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»;

  • «Легенды о Темном рыцаре»;

  • «Супермен на все времена»;

  • «Женщина-кошка: Когда ты в Риме»;

  • «Сорвиголова: Желтый»;

  • «Человек-паук: Грусть»;

  • «Халк: Серый».

В 1999 году Сейл получил главную награду в индустрии комиксов – премию Эйснера в категории «Лучший художник».

Елена Беляева
США
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