Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Спорт

Умер легендарный рекордсмен Казахстана и Европы Сергей Засимович

рекордсмен Казахстана и Европы по прыжкам в высоту Сергей Засимович, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 16:07 Фото: Instagram/qazathletics
На 64-м году жизни не стало легендарного казахстанского легкоатлета (прыжки в высоту) Сергея Засимовича, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Федерации легкой атлетики Казахстана:

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине рекордсмена Казахстана и Европы по прыжкам в высоту, выдающегося спортсмена Засимовича Сергея Геннадьевича. Он внес неоценимый вклад в развитие отечественной легкой атлетики и до последних дней своей жизни посвящал себя воспитанию молодых спортсменов. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Прощай, легендарный спортсмен…"

Сергей Засимович – двукратный чемпион и обладатель Кубка СССР по прыжкам в высоту. Неоднократный чемпион Казахстана. Победитель матчевой встречи СССР – Великобритания 1983 года, экс-рекордсмен Европы (236 см 1984 год, Ташкент). Результат Сергея Геннадьевича остается рекордом Казахстана по прыжкам в высоту. Также он был тренером карагандинской школы высшего спортивного мастерства.

5 января 2026 года стало известно о смерти легендарного казахстанского футболиста и тренера Марата Есмуратова.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
