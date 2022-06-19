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Акция протеста проходит в Лондоне из-за рекордного роста цен и снижения доходов

Великобритания Фото: pixabay
Протестующие недовольны работой правительства Великобритании во время экономического кризиса. Британский конгресс тред-юнионов выступил организатором митинга, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, люди требуют от властей дополнительных действий в борьбе с ростом стоимости жизни. Они утверждают, что работники столкнулись с «самым длительным и жестким» сокращением доходов в истории страны.

К протестующим уже присоединились некоторые члены оппозиционной Лейбористской партии.

Участники акции направились в сторону Парламентской площади в районе Вестминстер. Британцы подпевают и танцуют под песни I Need A Dollar и Money, Money, Money.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 млрд фунтов (18,9 млрд долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти ввели временный 25%-ный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.

Елена Беляева
Великобритания
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