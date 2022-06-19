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Словакия обратилась за помощью в охране своего воздушного пространства ВВС Чехии

военная техника Фото: pixabay
Прибывший с визитом в Прагу глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал чешской коллеге Яне Черноховой соответствующее письменное обращение, передает Zakon.kz.
Министр Надь передал мне письмо с просьбой о том, чтобы мы на некоторое время помогли обеспечить охрану воздушного пространства Словакии​​​. Теперь мы проведем переговоры о конкретных условиях выполнения этого обращения, – цитируют РИА Новости Чернохову.

Кроме того, уточнил Надь, в охране воздушного пространства Словакии должны быть задействованы также ВВС Польши.

Я очень благодарен, что чехи и поляки решили помочь нам и взяли ответственность за наше воздушное пространство, – заявил министр.

24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Их должны были заменить американские F-16, однако из-за нехватки на заводах-производителях чипов их поставки были отложены на два года. Тогда польские Военно-воздушные силы заявили о готовности взять на себя охрану воздушного пространства Словакии.

Елена Беляева
Словакия Чехия
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