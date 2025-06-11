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Политика

Премьер-министр Словакии о Казахстане: Относимся с большим уважением

Акорда , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:25 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 июня 2025 года провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения.

"Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я, как президент, буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", – сказал глава государства.

Роберт Фицо в первую очередь поблагодарил за гостеприимство. 

"Большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", – отметил премьер-министр Словакии. 

Он подчеркнул, что ему жаль, что ранее не удалось посетить Казахстан и это его первый визит.  

"Но я очень рад, что сейчас нахожусь здесь. Мы действительно обсудили ряд очень важных тем, имеющих значение для обеих наших стран. Как я уже говорил, в рамках нашей встречи тет-а-тет я хотел бы поблагодарить вас за вклад вашей страны в ситуацию в Словакии в 1944-1945 годах. Около миллиона солдат из вашей страны, в том числе в составе Красной Армии, участвовали в освобождении Словакии, и, к сожалению, около 60 тысяч из них погибли. Мы глубоко благодарны за то, что вы и ваша страна сделали в прошлом для моей страны. С большим уважением мы относимся к тому, что вы делаете для своей страны, и к вашим амбициозным целям по построению нового, справедливого и прозрачного Казахстана", – озвучил он. 

Он отметил, что часто говорит своим коллегам из Европейского союза: важно смотреть не только внутрь самого ЕС, но и обращать внимание на происходящее вокруг – изучать опыт других стран. 

"Иногда у меня складывается впечатление, что Европейский союз влюблен в самого себя – мы уверены, что поступаем правильно, мы крупнейшие в мире. Но на самом деле нам нужно сотрудничать, внимательнее смотреть по сторонам. Я хотел бы пригласить вас посетить Словакию. Я знаю, что ваша повестка крайне насыщенна и, по имеющейся информации, вы планируете визит в Чехию. Если появится возможность объединить эти поездки и заглянуть также в Словакию – мы вас тепло встретим", – дополнил Роберт Фицо. 

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибыл в Казахстан с официальным визитом. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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