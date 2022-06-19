Ажар Гиният получила награду от ВОЗ

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников сферы здравоохранения с Днем медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль вручила награду от имени директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге министру здравоохранения Ажар Гиният.

В связи с приближающимся Днем медицинского работника, который отмечается в Казахстане 19 июня, вручение награды доктору Гиният является особенно волнительным. Доктор Гиният, я благодарю вас за ваш огромный вклад в борьбу с пандемией в Казахстане и желаю вам и всем работникам здравоохранения Казахстана крепкого здоровья, благополучия, берегите себя. Кэролайн Кларинваль

Ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено указом президента Республики Казахстан в 1998 году.