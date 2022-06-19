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В Актобе скончался ребенок, упавший с элеватора

В Актобе скончался мальчик Фото: pixabay
Мальчик был в коме, находился в реанимации подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое, сообщает Zakon.kz.

31 мая 9-летний мальчик упал с высоты на заброшенном элеваторе в старой части города, сообщает Диапазон.

В областную детскую больницу его привезли без сознания, с множественными травмами и переохлаждением.

Кроме этого, у ребенка был ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, кровоизлияние, гематомы и ссадины.

Мальчик был в коме, находился в реанимации подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивали как крайне тяжелое.

Главврач детской больницы Ербол Джапахов сообщил, что, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался 18 июня в 22 часа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Данияр Кунафин
Актобе
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