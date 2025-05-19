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Мир

Умершую беременную американку три месяца поддерживают на ИВЛ из-за запрета абортов

В Джорджии умершую беременную женщину три месяца поддерживают на ИВЛ из-за запрета абортов, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 07:27 Фото: pixabay
В США врачи больницы университета Эмори уже более трех месяцев поддерживают на аппаратах искусственной вентиляции легких тело 30-летней Адрианы Смит, сообщает Zakon.kz.

У беременной констатировали смерть мозга, но причиной такого решения стал строгий закон штата, запрещающий аборты после обнаружения сердцебиения плода. Об этом пишет Associated Press.

Адриана Смит, дипломированная медсестра и мать, была госпитализирована на девятой неделе беременности после обнаружения нескольких тромбов в мозге, что привело к смерти мозга, юридически приравниваемой к смерти человека. Несмотря на это, врачи заявили родственникам, что из-за закона Джорджии они обязаны сохранять тело женщины на жизнеобеспечении до тех пор, пока плод не разовьется достаточно для проведения кесарева сечения, предположительно до 32-й недели беременности.

Семья Адрианы, не имея права голоса в этом вопросе, выразила глубокое разочарование. Мать женщины рассказала, что у плода недавно было диагностировано скопление жидкости в мозге, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем ребенка, включая потерю зрения, неспособность ходить или даже гибель после рождения.

"Она беременна моим внуком, но он может не выжить", – поделилась мать Адрианы.

Недавно женщину перевели в другую больницу, лучше оснащенную для длительного ухода. Однако случай Смит может стать одним из самых продолжительных в истории США, когда тело беременной женщины искусственно поддерживается ради сохранения плода.

А в Германии пациент психбольницы устроил бунт.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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