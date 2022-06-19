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Совместную торговую палату планируют создать Казахстан и Иран

президент Фото: akorda.kz
По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя иранскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году Казахстан и Иран отмечают важную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за этот период обе страны смогли установить тесные межгосударственные контакты.

Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.

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Кроме того, президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности, железнодорожной ветки «Казахстан – Туркменистан – Иран». Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.

Одним из основных направлений в экономическом взаимодействии двух стран является сельскохозяйственная сфера. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран.

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Наряду с этим глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.

Особую роль в укреплении казахско-иранских отношений играет взаимодействие в области культуры. Связующим звеном между народами двух стран является казахская диаспора в Иране. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил перспективы укрепления сотрудничества в изучении истории и обмена историческими данными.

В свою очередь президент Ирана, приветствуя Касым-Жомарта Токаева и его делегацию на иранской земле, отметил, что его официальный визит является поворотным этапом в развитии казахско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества.

Надеюсь, что Ваш визит придаст большой импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах, – отметил Ибрахим Раиси.

В завершение глава нашего государства пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Иран
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