Подписанные в Иране документы открывают беспрецедентные возможности – эксперт

Возможность иранским бизнесменам посещать Казахстан на безвизовой основе будет только на пользу обеим сторонам, отметил в беседе с журналистом Zakon.kz экс-посол в Афганистане, а ныне глава Казахстанско-Афганской ассоциации развития и партнерства AFG-QAZ, генерал-майор Омиртай Битимов.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Исламскую Республику Иран. В ходе переговоров на высшем уровне были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-иранских отношений и подписан ряд двусторонних документов. Особое внимание стороны уделили торгово-экономическому сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

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Глава Казахстанско-Афганской ассоциации развития и партнерства AFG-QAZ Омиртай Битимов отметил, что в основе всех подписанных на встрече в Иране документов лежат торгово-экономические договоренности.

Думаю, прорыв есть, он очень нужен, нам нужно больше о себе думать, о наших национальных интересах, что и делает сейчас президент Касым-Жомарт Токаев. Нам необходимо поддерживать меры по развитию отношений с соседями, к которым относится и Иран с известным торгово-экономическим потенциалом. Омиртай Битимов

– К сожалению, эта страна находится под санкциями, что ограничивает сотрудничество по ряду направлений, – отметил Омиртай Битимов. – А те направления, где нет ограничений, принесут нам большую выгоду. Пакет подписанных президентом документов в Иране открывает беспрецедентные возможности.

У Казахстана с Ираном нет таких противоречий, которые он имеет с рядом других соседей – по Сирии, Ливану, Палестине, антагонизмы с Израилем, США и ряду арабских стран. Иран с нами участвует в ШОС, ОЭС, СВМДА и других международных инициативах. Омиртай Битимов

Глава государства акцентировал внимание, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение – для граждан Ирана Казахстан вводит безвизовый режим сроком на 14 дней. Как отметил президент, эта мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечения большого количества туристов.

Я много раз бывал в Иране и не вижу каких-либо угроз для нашей независимости и безопасности в случае более тесного сотрудничества. Поэтому возможность иранским бизнесменам посещать нашу страну на безвизовой основе будет только на пользу обеим сторонам. Омиртай Битимов

В целом между Казахстаном и Ираном заключено более 60 договоров. Сегодня подписаны восемь меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании и программа культурного обмена на 2022-2025 годы.

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По словам Касым-Жомарта Токаева, его официальный визит в Исламскую Республику Иран является поворотным этапом в развитии казахско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества.