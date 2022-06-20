Врач посоветовала не экономить на мясе, молоке и хлебе
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Кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова рассказала, что базовая продовольственная корзина должна быть высокого качества, передает Zakon.kz.
Особое внимание, по мнению эндокринолога, нужно уделять мясной продукции, молоку и хлебу. Причем, важно контролировать стандарты изготовления продуктов. Все данные она советует читать на упаковке, где производители описывают товар.
Кроме того, Кривцова рекомендует предпочитать продукты с коротким сроком хранения.
Если говорить о мясе, то полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя, – цитирует врача портал ura.ru.
Специалист обратила внимание на важность покупки молока, так как продукция действительно должна быть молочной, а не содержащей молоко.
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