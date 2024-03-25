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Частые ночные пробуждения: как понять стоит ли обратиться к врачу

Частые ночные пробуждения: как понять стоит ли обратиться к врачу, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 23:53 Фото: pixabay
Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, что при некоторых нарушениях сна нужно как можно скорее обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала изданию "Известия". 

Врач подчеркнула, что причин для пробуждений по ночам может быть множество, от внешних факторов, таких как шум, некомфортная температура или перекус перед сном, до более серьезных состояний, таких как боли, изжога или нарушения ритма сердца.

Екатерина Демьяновская также отметила, что периодические пробуждения во время ночи могут быть нормой, особенно если человек затем быстро засыпает и чувствует себя отдохнувшим и продуктивным наутро. Однако, если пробуждения становятся регулярными и мешают качественному сну и жизни в целом, это может быть признаком проблемы, требующей медицинского вмешательства.

Стресс также может стать причиной ночных пробуждений, усиливая выработку гормонов стресса, которые мешают переходу к глубокой фазе сна.

Врач подчеркнула важность обращения к специалисту, если человек по утрам чувствует себя уставшим, даже если на первый взгляд причина кажется неочевидной. Ведь многие состояния, такие как храп с апноэ сна, могут оказаться скрытыми и требовать медицинского вмешательства для улучшения качества сна и общего состояния здоровья.

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