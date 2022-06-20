Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона

В апреле организаторы Уимблдона запретили спортсменам из России и Беларуси участвовать в турнире из-за военного конфликта в Украине, передает Zakon.kz.

Теннисистка Натела Дзаламидзе, ранее представлявшая Россию, выступит на Уимблдонском турнире под флагом Грузии, сообщает Deutshe Welle.

44-я ракетка мира в парном разряде теперь также указана как представительница Грузии.

Гражданство спортсменов, определяемое как флаг, под которым они выступают на профессиональных соревнованиях, является согласованным процессом, который регулируется WTA и ITF (Международная федерация тенниса). Организаторы Уимблдона

В турнире Большого шлема, который пройдет с 27 июня по 10 июля, Дзаламидзе сыграет в паре с сербкой Александрой Крунич.

В апреле организаторы Уимблдона – Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) – запретили спортсменам из России и Беларуси участвовать в турнире из-за военного конфликта в Украине. Под запрет попали и другие теннисные соревнования на территории Великобритании.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выступили с критикой этого решения, а в мае сообщили, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

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