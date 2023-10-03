В Норвегии вступил в силу запрет на въезд российских машин

В Осло заявили, что запретили въезд в Норвегию машин с российской регистрацией в качестве ответа на военный конфликт в Украине, сообщает Zakon.kz.

3 октября в Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством мест в салоне. Мера включает также запрет на промежуточный импорт, сообщает Deutshe Welle.



Под ограничения не попадают авто, принадлежащие гражданам Евросоюза и Норвегии, постоянно проживающим в России.

Ограничения не распространяются также на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям.

Кроме того, пересечь границу Норвегии с РФ на автомобилях смогут и россияне в случае возникновения чрезвычайных семейных ситуаций, к примеру, необходимости поездки на похороны.

В правительстве Норвегии отметили, что ограничительные меры против Москвы ужесточают в качестве ответа на военный конфликт в Украине.



Норвегия стала последней страной, имеющей общую сухопутную границу с Россией, которая запретила въезд на машинах с российской регистрацией.

Ранее на аналогичный шаг пошли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша, сославшись на разъяснение Еврокомиссии. 2 октября к ним присоединилась и Болгария, которая стала первой страной вне Шенгенской зоны, поддержавшей рекомендацию Еврокомиссии.

Финляндия после принятия запрета ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы остановить въезд российских машин через свои территории. Протяженность границы РФ и Норвегии составляет около 200 километров.