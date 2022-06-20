Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала пять блюд, которые, по ее мнению, являются идеальными для завтрака, сообщает Zakon.kz.

Первыми в списке медик указала яйца всмятку, порекомендовав сочетать их с салатом из огурцов, зелени, помидоров, капусты и любых других овощей, можно без заправки.

К такому завтраку следует добавить хлеб, который можно подсушить в тостере.

Также в списке Павловой – омлет или творог с овощами и ленивая запеканка. Однако лучшим блюдом для первого приема пищи эксперт считает пшенную кашу с тыквой и изюмом.

Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог, цитируют врача «Известия».

Также медик порекомендовала заменить чай и кофе горячей водой с лимоном.

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