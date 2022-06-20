Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов впервые отпраздновал День отца
Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов поздравил всех пап с праздником и опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети, передает Zakon.kz.
Собираемся на brunch с семьей, потом на шоппинг. Всех пап – с Днем отца. Впервые буду праздновать День отца, – написал Димаш Ниязов в своем Instagram.
Под публикацией Димаш Ниязов получил комментарии от поклонников:
Уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей.
хорошие напарники;
рад за вас, горжусь, что есть такие люди, как вы;
с Днем пап!
с дебютом;
классная тачка.
Также Димаш Ниязов поделился архивной фотографией со своим папой.
Фото: Instagram/dimash.niyazov
Димаш Ниязов работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году Ниязова признали лучшим полицейским. А еще он является профессиональным боксером.
Ниязов стал отцом 19 мая этого года.
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