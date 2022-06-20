Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов впервые отпраздновал День отца

Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов поздравил всех пап с праздником и опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети, передает Zakon.kz.

Собираемся на brunch с семьей, потом на шоппинг. Всех пап – с Днем отца. Впервые буду праздновать День отца, – написал Димаш Ниязов в своем Instagram.

Под публикацией Димаш Ниязов получил комментарии от поклонников:

хорошие напарники;

рад за вас, горжусь, что есть такие люди, как вы;

с Днем пап!

с дебютом;

классная тачка. Также Димаш Ниязов поделился архивной фотографией со своим папой. Фото: Instagram/dimash.niyazov

Уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей.

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Димаш Ниязов работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году Ниязова признали лучшим полицейским. А еще он является профессиональным боксером.

Ниязов стал отцом 19 мая этого года.