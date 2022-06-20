Поправки в законодательство по защите прав потребителей разработали в Казахстане

Министерство торговли и интеграции разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав потребителей», сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается внести в Гражданский кодекс поправки о том, что запрещается деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестная конкуренция.

Кроме того, предусматривается, что монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Условия договора, ущемляющие права и законные интересы потребителей, ничтожны.

В Гражданский кодекс вносится правка в ст. 447. Теперь в ней говорится:

«Выставление товаров, демонстрация их образцов или представление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков и т.п.) в месте их продажи, в том числе на электронных торговых площадках, признается публичной офертой, независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора купли-продажи, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи».

Вместе с тем предложение товара, указанное в его рекламе, каталогах, а также других описаниях товара, обращенных к неопределенному кругу лиц не в месте продажи товара, в том числе вне электронных торговых площадок, и не содержащих существенных условий договора купли-продажи, не признается публичной офертой.

Кроме того, вносятся поправки в законы «О транспорте в Республике Казахстан», «О туристской деятельности в Республике Казахстан», «О регулировании торговой деятельности», «О долевом участии в жилищном строительстве».

Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 июля.