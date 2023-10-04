Мажилис рассмотрит поправки об онлайн-обучении в колледжах и защите прав сирот
Фото: пресс-служба правительства РК
Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам образования и защиты прав детей", сообщает Zakon.kz.
Законопроект подготовило Министерство просвещения. По словам депутата Асхата Аймагамбетова, документ в основном охватывает три вопроса.
"Во-первых, предоставить колледжам возможность онлайн-обучения. Во-вторых, открывать дополнительные образовательные учреждения в уведомительном порядке. В-третьих, создать профессиональный семейный институт поддержки детей-сирот. В целом наша комиссия готова выработать соответствующее заключение".Асхат Аймагамебетов
19 сентября 2023 года стало известно, что Министерство просвещения Казахстана подготовило изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования. Более подробно об этом можно прочесть здесь.
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