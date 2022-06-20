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Усилить сберегательную функцию Нацфонда намерены в Минфине

Нацфонд Минфин уточнения Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат Парламента РК прокомментировал замечание Счетного комитета об увеличении сумм целевых трансфертов из Нацфонда, передает корреспондент Zakon.kz.
Счетным комитетом отмечается увеличение сумм целевых трансфертов из Национального фонда. Особый акцент сделан на финансирование текущих затрат. Вместе с тем, рост трансфертов обусловлен необходимостью финансирования социальных обязательств, антикризисных мер, государственных программ и поддержания деловой активности в экономике в условиях продолжающейся пандемии. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

При этом он отметил, что объем прямых налоговых поступлений от нефтяного сектора в Нацфонд в прошлом году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,8 раза.

Более того, добавил министр, с 2022 года определение размера гарантированного трансферта будет основано на контрциклическом бюджетном правиле.

В соответствии с новыми подходами, изъятия из Нацфонда в бюджет не будут превышать доходы фонда от нефтяного сектора. Кроме того, приняты ограничения на расходы бюджета. Это позволит больше накапливать активы, усиливая его сберегательную функцию фонда.Глава Минфина РК
Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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