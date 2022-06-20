Счетный комитет предлагает формировать бюджет только на один год

Председатель Счетного комитета Казахстана Наталья Годунова раскритиковала формирование бюджета на три года, передает корреспондент Zakon.kz.

Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. Председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова

Наталья Годунова отметила, что при очередном планировании на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут выпасть из нового бюджета. И, как следствие, появляются незавершенные объекты.

На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год. При этом необходимо обеспечить преемственность решений и гарантировать бизнесу и инвесторам исполнение уже принятых обязательств. Наталья Годунова

По словам председателя Счетного комитета РК, в пользу однолетнего бюджета имеются несколько весомых факторов:

непредсказуемость мировой экономической ситуации, которая не позволяет осуществлять качественное, детальное планирование на среднесрочный период;

однолетний бюджет позволяет более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану;

ориентир на долгосрочный горизонт позволит каждому министерству планировать свою деятельность, исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости.

Напомним, в Мажилисе проходит совместное заседание палат Парламента. Депутаты рассматривают отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за 2021 год.