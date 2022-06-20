Скорректировать бюджет нацпроектов под реальные возможности предложила Годунова

Председатель Счетного комитета Казахстана Наталья Годунова призвала скорректировать бюджет национальных проектов под реальные финансовые возможности, передает корреспондент Zakon.kz.

Годунова отметила, что осенью 2021 года правительство приступило к работе над 10 национальными проектами, которые планировалось обеспечить приоритетным бюджетным финансированием. Но почти половина из них остались недофинансированными.

Для эффективного решения самых важных задач необходимо финансирование в полном объеме. Поэтому целесообразно скорректировать национальные проекты под реальные финансовые возможности. Насколько нам известно, правительство уже приступило к их доработке. Реализация мероприятий нацпроектов должна происходить в короткие сроки, чтобы до бизнеса и населения предусмотренные в них меры доходили быстрее. Председатель Счетного комитета Наталья Годунова

Ранее Наталья Годунова предложила формировать бюджет только на один год.

Напомним, в Мажилисе проходит совместное заседание палат Парламента. Депутаты рассматривают отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за 2021 год.