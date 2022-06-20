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Скорректировать бюджет нацпроектов под реальные возможности предложила Годунова

счетный комитет Фото: gov.kz
Председатель Счетного комитета Казахстана Наталья Годунова призвала скорректировать бюджет национальных проектов под реальные финансовые возможности, передает корреспондент Zakon.kz.

Годунова отметила, что осенью 2021 года правительство приступило к работе над 10 национальными проектами, которые планировалось обеспечить приоритетным бюджетным финансированием. Но почти половина из них остались недофинансированными.  

Для эффективного решения самых важных задач необходимо финансирование в полном объеме. Поэтому целесообразно скорректировать национальные проекты под реальные финансовые возможности. Насколько нам известно, правительство уже приступило к их доработке. Реализация мероприятий нацпроектов должна происходить в короткие сроки, чтобы до бизнеса и населения предусмотренные в них меры доходили быстрее. Председатель Счетного комитета Наталья Годунова

Ранее Наталья Годунова предложила формировать бюджет только на один год.

Напомним, в Мажилисе проходит совместное заседание палат Парламента. Депутаты рассматривают отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за 2021 год.

Тамила Языкова
Счетный комитет Годунова Наталья Казахстан
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