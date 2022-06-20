Казахстан «заблокировал» вагоны с российским углем: новый фейк в Сети
В этой связи Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана официально заявляет: данные сообщения являются фейком.
В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из РК.
У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет.Руководитель Управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР РК Сатжан Озбеков
В ведомстве уточнили, что МИИР расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.
Также МИИР РК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством. Авторитетным СМИ, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуется перепроверять любые подобные сообщения.