Казахстан «заблокировал» вагоны с российским углем: новый фейк в Сети

В медиапространстве активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан, якобы, заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем, сообщает Zakon.kz.

В этой связи Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана официально заявляет: данные сообщения являются фейком.

В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из РК.

У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет. Руководитель Управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР РК Сатжан Озбеков

В ведомстве уточнили, что МИИР расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.