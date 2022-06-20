Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Восточном Казахстане

В Жарминском районе Абайской области на трассе перевернулся рейсовый автобус с 13 пассажирами. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Как сообщили в областной полиции, 19 июня 56-летний водитель рейсового автобуса (Алаколь — Семей, марка Setra-S) следовал в Семей, около 04:50 в Жарминском районе он не справился с управлением, выехал с трассы, допустил опрокидывание автобуса.

По данным полицейских, в салоне автобуса находились 13 пассажиров и второй водитель.

Всем указанным лицам оказана необходимая медицинская помощь, водитель транспортного средства госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.