Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Восточном Казахстане

автобус с пассажирами перевернулся в ВКО Фото: Instagram/semey_city_
В Жарминском районе Абайской области на трассе перевернулся рейсовый автобус с 13 пассажирами. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Как сообщили в областной полиции, 19 июня 56-летний водитель рейсового автобуса (Алаколь — Семей, марка Setra-S) следовал в Семей, около 04:50 в Жарминском районе он не справился с управлением, выехал с трассы, допустил опрокидывание автобуса.

По данным полицейских, в салоне автобуса находились 13 пассажиров и второй водитель.

Всем указанным лицам оказана необходимая медицинская помощь, водитель транспортного средства госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Динара Халдарова
Область Абай Алаколь Семей
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Коронавирус летом
Врач рассказала, что будет с COVID-19 летом
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления