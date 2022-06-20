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Мексиканцы провели самую массовую тренировку в истории бокса

Бокс новый рекорд Фото: Instagram/oscarvaldez56
15 известных мексиканских боксеров, в числе которых и ветераны, при поддержке мэрии города Мехико организовали на центральной столичной площади самую масштабную тренировку по боксу, сообщает Zakon.kz.

Пришедшие болельщики и заинтересованные лица получили первые навыки бокса от знаменитых наставников – Эрика Моралеса, Оскара Вальдеса, Энди Руиса, Мигеля Берчельта, Умберто Гонсалеса.

Данное мероприятие занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная тренировка по боксу в мире. В групповом занятии приняли участие 14 299 человек.

Предыдущий рекорд установлен пять лет назад в Москве, когда на Красной площади был проведен мастер-класс с участием 3250 человек.

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Куандык Шынасилов
Мексика
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