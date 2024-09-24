Куат Хамитов, Данияр Елеусинов, Жанкош Тураров: как идет подготовка к вечеру бокса в Алматы

Известные боксеры Казахстана поделились в соцсетях подробностями подготовки к предстоящему празднику бокса, сообщает Zakon.kz.

Так, например, Куат Хамитов считает дни до начала боя. Он станет для него дебютным в профессиональном боксе.

По его словам, в жизни он и соперник являются друзьями, но жалеть друг друга на ринге оба не намерены.

"Хочу начать карьеру в профессиональном боксе и начать не ярко – это не в моем стиле!" – написал Хамитов на своей странице в Instagram.

А со слов организаторов вечера, именно Данияр Елеусинов мотивирует тысячи ребят в Казахстане на занятие боксом.

В череде таких активностей не осталось в стороне и заявление Жанкоша Турарова об отмене боя. Со слов самого боксера и организаторов, Тураров получил травму правого плеча. Фанаты бокса обеспокоены тем, что дата нового поединка теперь остается открытой.

Фото: Instagram/zhankoshturarov

Интересно также и то, что травма случилась на фоне критики болельщиков, открыто выражавших недовольство его соперником. Под афишей на странице в Instagram Турарова, они заранее предрекли отсутствие медийности и профессионального интереса к этому бою.

"Жанкош, что за соперник у тебя? О нем даже нет информации в Google", – разгневанно вопрошали комментаторы.

12 сентября тренер Турарова сделал важное заявление перед боем, а в Караганде в эти дни проходит турнир с участием женщин.