«Вам нужно на сцену»: жительница Бишкека покоряет соцсети
Фото: pixabay
На днях в парке «Ынтымак» в Бишкеке местная жительница исполнила хит американской певицы Уитни Хьюстон. Исполнение Бегимы Турусбековой восхитило пользователей социальных сетей, сообщает Zakon.kz.
После многочисленных комплиментов женщина обратилась к подписчикам.
Я никогда не думала, что так произойдет. Всем спасибо за поддержку, всех люблю, — отмечено в подписи к видео.
— Не пропадайте, радуйте нас хитами;
— Надеюсь, вы станете звездой и большая сцена увидит вас;
— Весь день слушаю. Прекрасный голос!
— Просто нереальный голос! А какое исполнение роскошное. Вы раньше занимались вокалом? Я будто американское шоу талантов посмотрела!
— По реакции зрителей видно, как нашему обществу не хватает творчества, красоты, музыки! Вы молодец! У вас изумительный талант!
— Браво! Сколько еще нераскрытых талантов среди народа, – отметили пользователи.
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