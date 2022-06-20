«Вам нужно на сцену»: жительница Бишкека покоряет соцсети

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После многочисленных комплиментов женщина обратилась к подписчикам.

— Не пропадайте, радуйте нас хитами;

— Надеюсь, вы станете звездой и большая сцена увидит вас;

— Весь день слушаю. Прекрасный голос!

— Просто нереальный голос! А какое исполнение роскошное. Вы раньше занимались вокалом? Я будто американское шоу талантов посмотрела!

— По реакции зрителей видно, как нашему обществу не хватает творчества, красоты, музыки! Вы молодец! У вас изумительный талант!

— Браво! Сколько еще нераскрытых талантов среди народа, – отметили пользователи.