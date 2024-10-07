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Известная певица и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года

Известная певица госпела и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 04:40 Фото: CBS
Сисси Хьюстон, известная певица госпела и мать Уитни Хьюстон, умерла в возрасте 91 года, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, она была двукратной обладательницей премии "Грэмми", которая пела на бэк-вокале у Ареты Франклин и Элвиса Пресли. Знаменитость скончалась у себя дома в Нью-Джерси. Последние дни она была окружена своей семьей, находилась под хосписным наблюдением из-за болезни Альцгеймера.

Известная певица госпела и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 04:40

Фото: Кристофер Полк / Getty Images для BET

Родившись в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Хьюстон начала свою карьеру в индустрии развлечений в качестве участницы госпел-группы Drinkard Four.

Позже она сформировала Sweet Inspirations вместе с Ди Ди Уорвик и Дорис Трой, подпевая Отису Реддингу, Дасти Спрингфилд и Дайонн Уорвик. В составе группы она подпевает в песнях "Brown Eyed Girl" Ван Моррисона и "Burning of the Midnight Lamp" Джими Хендрикса.

Последнее выступление группы состоялось в Лас-Вегасе в 1969 году вместе с Пресли.

Хьюстон происходила из семьи артистов, включая ее дочь Уитни Хьюстон; племянниц Дионн и Ди Ди Уорвик; и кузину Леонтин Прайс, оперной певицы. Она была младшей из восьми детей.

Ранее Николь Кидман потеряла мать во время своего триумфа в Венеции. Она спешно покинула Венецианский кинофестиваль из-за трагедии в семье.

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