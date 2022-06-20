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Высовывались из окна: грубые нарушения ПДД попали на видео в Туркестанской области

в Туркестанской области задержали жителей Петропавловска и Шымкента, которые грубо нарушили ПДД Фото: скриншот видео
В Туркестанской области выявили жителей Петропавловска и Шымкента, которые грубо нарушили правила дорожного движения, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, во время мониторинга соцсетей выявлена видеозапись с группой молодых людей, грубо нарушивших ПДД.

Сотрудники отдела полиции Казыгуртского района разыскали водителей, которые управляли автомобилем на обочине и высовывались из окна авто.

Стражи порядка установили их личности и адреса проживания. Ими оказались жители Петропавловска и Шымкента. В отношении 20-летнего жителя Петропавловска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения», а жителю Шымкента – по ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования».Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве напомнили, что каждый водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и пешеходов.

Динара Халдарова
Петропавловск Туркестанская область Шымкент
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