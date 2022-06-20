Высовывались из окна: грубые нарушения ПДД попали на видео в Туркестанской области
Фото: скриншот видео
В Туркестанской области выявили жителей Петропавловска и Шымкента, которые грубо нарушили правила дорожного движения, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, во время мониторинга соцсетей выявлена видеозапись с группой молодых людей, грубо нарушивших ПДД.
Сотрудники отдела полиции Казыгуртского района разыскали водителей, которые управляли автомобилем на обочине и высовывались из окна авто.
Стражи порядка установили их личности и адреса проживания. Ими оказались жители Петропавловска и Шымкента. В отношении 20-летнего жителя Петропавловска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения», а жителю Шымкента – по ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования».Пресс-служба ДП Туркестанской области
В ведомстве напомнили, что каждый водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и пешеходов.
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