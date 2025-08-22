#АЭС в Казахстане
События

Статус не важен: в Шымкенте водитель лишился дорогого внедорожника после дерзких нарушений ПДД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 14:21 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте на видео попал Lexus, водитель которого грубо нарушил несколько пунктов Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

На появившемся в Сети видео внедорожник с госномером "777" стоит посреди дороги на полосе встречного движения. Из авто вышел молодой человек. И через мгновение водитель сдает назад, равняется с автором видео и перекрещивает руки, как будто о чем-то попросив, после чего едет дальше. Причем и он, и пассажир не пристегнуты ремнями безопасности.

В полиции города отреагировали на видео.

"Полицией установлен водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения. По результатам проверки он привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РК: управление транспортным средством с подложными регистрационными номерами, движение по встречной полосе, отсутствие обязательного страхования, неиспользование ремня безопасности, движение задним ходом в запрещенных местах, а также невыполнение требования ПДД о подаче сигнала перед началом движения. Автомобиль нарушителя изъят и водворен на штрафную стоянку", – прокомментировали в пресс-службе полиции Шымкента.

С водителем также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.

В полиции подчеркнули, что закон един для всех. Любое нарушение ПДД будет выявляться и пресекаться, независимо от должности, статуса или социального положения.

Ранее в Алматы привлекли к ответственности юного водителя, который на Toyota без номеров проехал по реке Есентай, включив проблесковые маячки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Казахстан усиливает восточные и южные ворота международной торговли
Казахстан усиливает восточные и южные ворота международной торговли
