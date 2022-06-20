Если не можете остановить рост цен, поддержите население – депутат правительству

Единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане – это инфляция, отметил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов во время рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, в мае 2022 года годовая инфляция составила 14%, а продовольственные товары подорожали на 19%. При этом Национальный банк, который отвечает за инфляцию, не может внятно объяснить, почему растут цены.

Ссылаются на глобальное повышение цен, сильный фискальный импульс и так далее. «Перевели стрелки» на правительство и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году в результате «контрциклического бюджетного правила». Это означает, что проблема должна решиться сама по себе. В общем, как говорится, «умом Нацбанк наш не понять…». Аманжан Жамалов

Так, Министерство сельского хозяйства отчитывается о запасах продовольствия и росте посевных площадей. А импорт продуктов питания в 2021 году вырос до 3,4 млрд долларов.

Министерство торговли и интеграции докладывает о контрольных мерах и регулировании цен, но текущая система сдерживания цен уже не срабатывает.

Нам необходим комплексный подход. Во-первых, нужно изменить методику расчета инфляции. Сегодня инфляция считается по 510 товарам и услугам. В этой корзине товаров и услуг продукты питания составляют всего 40%. В то время как в структуре расходов населения доля продовольственных товаров превышает 57%. Если считать инфляцию по этой структуре, то она будет гораздо выше. Депутат Мажилиса

Мажилисмен считает, что именно поэтому граждане и не верят официальным цифрам. По опросам Нацбанка, половина населения считает, что цены выросли больше, чем на 20%.

Во-вторых, следует критически переосмыслить программы поддержки производства товаров широкого потребления. Уже три года реализуется программа «Экономика простых вещей». Выделен 1 трлн тенге, профинансировано более 3 тыс. проектов, но результатов нет. За три года программа корректировалась 11 раз. Аманжан Камалов

Кроме того, по данным Счетного комитета, 25% кредитов, или 207 млрд тенге, потрачено на развитие сферы услуг, не связанных с производством товаров широкого потребления. Это отели, зоны отдыха, стоматологии и так далее.

В-третьих, нужны адресные меры поддержки социально уязвимых слоев населения.

Для сдерживания роста цен правительством используется так называемая «оборотная схема», проще говоря, льготное кредитование торговых сетей. На нее потратили 81 млрд тенге. На формирование стабилизационных фондов потрачено еще 16,8 млрд тенге. В сумме почти 100 млрд тенге. А эффекта нет… цены выросли. Лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям. Если не можете остановить рост цен, поддержите напрямую население, дайте адресные субсидии социально незащищенным слоям. Аманжан Жамалов

Новость по теме Депутаты Парламента Казахстана утвердили отчет об исполнении бюджета 2021 года

Напомним, в Мажилисе прошло совместное заседание палат Парламента. Депутаты рассмотрели отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета на 2021 год.