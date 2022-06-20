Отдых за границей: насколько защищены казахстанские туристы

До 2018 года в Казахстане функционировало страхование гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагента. Сегодня этого класса страхования нет. Вместо него появилось обязательное страхование туристов, выезжающих за границу, передает Zakon.kz.

По статистике, ежегодно 560 тыс. туристов из Казахстана выезжают на отдых за границу. Все они охвачены обязательным страхованием. С 2018 года за каждого выезжающего туриста туроператор должен платить 0,5 МРП в фонд «Туристік Қамқор».

Фонд «Туристік Қамқор» отвечает за эвакуацию казахстанцев на случай проблем с авиабилетами и вылетом домой, включая покупку номеров для туристов, питание и так далее.

При выезде за рубеж каждый турист обязан купить медицинскую страховку за свой счет. Она покроет расходы на лечение в случае необходимости.

Если вы покупаете через организованный тур, то, в зависимости от туроператора, в вашу путевку по умолчанию может быть включено еще шесть-семь страховых полисов, но вы о них не знаете. Туристу называют итоговую сумму. В нее могут входить страхование от потери багажа, от коронавируса, от невылета и так далее. Как узнать о таких необязательных полисах? Важно читать условия договора. В турпакете и договоре туроператор должен прописать, какие опции входят в туристический продукт, включая добровольное страхование. Все, что не является медицинской страховкой (оплачивает сам турист) и взносами в фонд «Туристік Қамқор» (оплачивает туроператор), относится к добровольному страхованию, и турист может отказаться от дополнительных страховок, даже если туроператор будет убеждать, навязывать. Эксперт по страхованию Азамат Керимбаев

Как застраховаться от задержки рейсов

Получить страховку от задержки рейса казахстанским туристам непросто. Казахстан не присоединился к международной конвенции, которая предполагает выплаты пассажирам в случае задержки рейсов.

В странах, присоединившихся к конвенции, есть страховка от невылета. Обязательства, которые обычно несет авиакомпания по расходам на горячее питание, проживание, проезд до места проживания и так далее, покрываются за счет страховщика. Авиакомпания не предоставляет отель, пассажир снимает его за счет страховки. Такими продуктами международные авиакомпании минимизируют свои расходы, связанные с обслуживанием пассажиров.

Так как Казахстан к этой конвенции не присоединился, отечественным пассажирам весьма непросто будет добиться от авиакомпании компенсации в случае задержки рейсов. А страховку от невылета предлагают лишь некоторые международные порталы по продаже авиабилетов.

Есть ли страховка для внутреннего туризма

Официальных данных по страхованию внутреннего туризма нет. Но страхование внутренних туристов заключается в том, что во время поездки на поезде есть страхование от отравления. По факту страхование внутреннего туризма — это нерабочий инструмент, но обычно туроператоры, которые продают «внутренний туризм», иногда предлагают страхование от несчастных случаев с понятными лимитами. Азамат Керимбаев

Новость по теме Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19

Эксперт отмечает, что страхование жизни в Казахстане пока еще не развито на мировом уровне. Однако в этой сфере уже наметились некоторые изменения.