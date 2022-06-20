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В Шымкенте отметили День города

День города праздник Шымкент Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В преддверии Дня города в Шымкенте было организовано более 20 мероприятий, а на Площади аль-Фараби состоялся заключительный гала-концерт с участием известных артистов республики.

Этот праздник отличается от предыдущего. Впервые после пандемии его отмечают на «широкую ногу». Праздничное настроение чувствовалось и в поздравительной речи акима Шымкента Мурата Айтенова.

День города праздник Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

За четыре года с момента, как Шымкент получил статус города республиканского значения, население увеличилось на 12%, производство – в шесть раз, а бюджет мегаполиса – в четыре раза. Наш город стал лидером по привлечению инвестиций в страну. Город с более чем 2200-летней историей развивался на протяжении четырех лет. Наши футболисты тоже сделали подарок ко Дню города. Футбольный клуб «Ордабасы» в принципиальном южном дерби обыграл команду «Тараз» со счетом 3:2. Шымкент – город молодежи. Продолжай в том же духе, Шымкент!Мурат Айтенов

День города праздник Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Звезды казахстанской эстрады подарили шымкентцам особое праздничное настроение. Гости вечера Заттыбек Копбосунулы, Медеу Арынбаев, Бауржан Исаев, Айгерим Калаубаева, Газизхан Шекербеков, квартет «Жигиттер», Кайрат Нуртас и другие артисты выступили перед горожанами и вдохновили публику.

День города праздник

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Завершил торжественный вечер фейерверк, который подарил шымкентцам отличное настроение.

День города праздник Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Стоит отметить, что праздничное мероприятие началось с парада фан-клубов и продолжилось фестивалем Shymkent Nomad Film. Кроме того, были организованы различные спортивные турниры, проведены ярмарки лучших производителей, ремесленников и сельскохозяйственной продукции. В Шымкенте состоялся концерт песен Шамши, а жители и гости города участвовали в Balmuzdaq Fest.

Анастасия Московчук
Шымкент
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