Статьи

Как алматинцы отметили День Конституции – фоторепортаж

день конституции, концерт, площадь Абая, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 20:16 Фото: Zakon.kz
Сегодня в честь Дня Конституции во всех районах Алматы состоялись различные концерты и фестивали. Главное празднество с участием известных исполнителей казахстанской эстрады прошло на площади Абая. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

На площади Абая торжественный концерт, посвященный Дню Конституции, начался в 18:00 с церемонии выноса флага и исполнения гимна. Алматинцев и гостей города ждали театрализованное шоу, после которого на сцену вышли такие известные артисты казахстанской эстрады, как Роза Рымбаева, Тамара Асар, Жанар Айжанова, Айгуль Косанова, квартет IL Canto, группа "МузАрт Life", Али Окапов, Temirlan & Yernat, Зарина Алтынбаева, этноансамбль "Сазген сазы" и оркестр AL Jazz Symphony.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После эстафету подхватил театр "Жана гасыр". Его актеры представили музыкально-театрализованную постановку под названием "Алматы – махаббатым".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особенно алматинцы и гости города ждали начала open-air концерта, на котором выступали Саят Нургазин, Абик Жексен, Kyle Ruh, Инжу Ануарбек, дуэт "Аркайым", Далел Уашев, фольклорно-этнографический ансамбль ASU и другие. Хедлайнерами вечера стали Yenlik и Кайрат Нуртас.

Фото: Zakon.kz

На концерт горожане пришли целыми семьями. Для многих казахстанцев День Конституции – это не обычный праздник. 

"Я и все члены моей семьи большие патриоты нашей страны. День Конституции для нас не просто государственный праздник. В этот день, 30 лет назад, началась новая страница истории нашего государства. С праздником, дорогие казахстанцы! С Днем Конституции!"– сказал алматинец Егор Борзых.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 20:16
30-летие Конституции отмечают в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Отметить День Конституции в Алматы приехали жители соседних городов.

"Мы приехали на праздник из Конаева. Все очень красиво, концерт захватывающий. Стоит отметить, что для казахстанцев это особый праздник. Конституция подчеркивает важность единства, мира и стабильности в нашем государстве, где проживают представители более 130 национальностей. С праздником, дорогие земляки! Главное, чтобы в наших домах всегда был мир!" – поздравил Саят Абылгазин.  

Уже в 21:00 на башне Кок-Тобе включат праздничную подсветку. 

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
