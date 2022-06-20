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Самый длинный день в году наступит 21 июня

солнце, летнее солнцестояние, астрономия Фото: pexels
По Солнцу жили тысячелетиями. Представители большинства храмовых сооружений ориентировались на восход Солнца в день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году наступит 21 июня в 9:14 по времени Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Утром 21 июня Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира, пишет «Московский планетарий».

В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.

Считается, что в Северном полушарии 21 июня будет самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, поднимается на наибольшую высоту над горизонтом на юге.

Солнце большую часть суток находится над горизонтом и поэтому 21 июня наблюдается самый длинный световой день в году в Северном полушарии.

Небесное светило будет «висеть» на этой высоте еще несколько дней после летнего солнцестояния. После этого световой день пойдет на убыль.

До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецы, где останется до конца июня.

Анастасия Беньяминова
Интересное Казахстан Москва Нур-Султан
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