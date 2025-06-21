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Наука и технологии

На Земле наступил самый длинный день в году

астрономия, восход, Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 10:49 Фото: pixabay
На Земле началось 21 июня – самый длинный день в году, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, именно с сегодняшнего дня на Земле официально начинается астрономическое лето. В Северном полушарии оно наступило в 07:42.

"Этот день также называют днем летнего солнцестояния – 21 июня Солнце визуально останавливает свое движение в верхней точке максимального склонения. Так называют угол экватора Земли, на который звезда поднимается от плоскости", – пояснили в Московском планетарии.

К слову, этот субботний день, 21 июня 2025 года, для астанчан продлится чуть более 16,5 часа. Восход в столице был в 03:59, а заход Солнца будет в 20:34. Таким образом, долгота дня составит 16:34:51. С завтрашнего дня, 22 июня, долгота дня будет постепенно уменьшаться. Так продлится до 21 декабря, когда наступит дата зимнего солнцестояния, и все пойдет далее по кругу.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла мощная вспышка, которая по силе уступает лишь двум из ранее случившихся в 2025 году.

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Андрей Дюсупов
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