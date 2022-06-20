Участок улицы Саина в Алматы перекроют

Участок улицы Саина, пересекающийся с улицей Жандосова, закроют для проезда автотранспорта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В связи с производством земляных работ по прокладке сетей по улице Саина, в период с 23:00 по 6:00 с 20 по 21 июня будут временно перекрыты заезды во двор с улицы Саина, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Жителей города просят отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.