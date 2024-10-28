В центре Алматы перекроют участок улицы

В Алматы участок улицы Наурызбай батыра закроют для проезда автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", 29 октября с 9:00 до 16:00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Наурызбай батыра, от улицы Сатпаева до улицы Тимирязева.

"Временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительной работы водопровода, проложенного под проезжей частью этого уличного сегмента. Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы дорожного движения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – обратились в "Алматы су".

Фото: Алматы су

Ранее сообщалось, что движение по бульвару Бухар Жырау от реки Есентай до улицы Байзакова будет возможно только по одной полосе с 28 октября по 3 ноября.