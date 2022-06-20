Кайрата Кудайбергена оставили под стражей еще на один месяц

Депутата маслихата города Алматы Кайрата Кудайбергена оставили под стражей еще на месяц, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в ответе пресс-службы суда Алматы на запрос Zakon.kz.

Постановлением следственного суда города Алматы 17 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до трех месяцев. Пресс-служба суда города Алматы

Срок продлен до 21 июля 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.

Новость по теме Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген

21 апреля депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.

Позднее адвокат Кайрата Кудайбергена Мурат Амитов сообщил, что депутат арестован следственным судом на один месяц.