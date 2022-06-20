Кайрата Кудайбергена оставили под стражей еще на один месяц
Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Депутата маслихата города Алматы Кайрата Кудайбергена оставили под стражей еще на месяц, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в ответе пресс-службы суда Алматы на запрос Zakon.kz.
Постановлением следственного суда города Алматы 17 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до трех месяцев. Пресс-служба суда города Алматы
Срок продлен до 21 июля 2022 года. Постановление не вступило в законную силу.
Задержан депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген
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21 апреля депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.
Позднее адвокат Кайрата Кудайбергена Мурат Амитов сообщил, что депутат арестован следственным судом на один месяц.
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