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Дело Акжаркын Турлыбай: предполагаемый соучастник контрабанды – нигериец задержан

Казахстанка в Китае Фото: Facebook/advocatekz
На территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии, который проходит подозреваемым по делу Акжаркын Турлыбай. Ранее он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил журналистам адвокат казахстанки Сункар Нурмагамбетов, передает Zakon.kz.

О произошедшем задержании адвокат Сункар Нурмагамбетов рассказал, ссылаясь на некую предварительную информацию.

На территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии Адиндо Нонсо Фортуне по кличке Джонни, который подозревается в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году. Для получения информации мною инициирован адвокатский запрос в МВД РК. Адвокат Сункар Нурмагамбетов

Напомним, в 2015 году МВД РК было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нигерии.

Казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

Альберт Ахметов
Казахстан Китай Нигерия
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