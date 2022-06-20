Дочь оформила миллионный кредит на мать-пенсионерку в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
61-летняя жительница обратилась в дежурную часть Аккольского РОП с заявлением, что неизвестные оформили на ее имя товарный кредит в одном из банков, сообщает Zakon.kz.
Сумма кредита составила 1 млн 289 тыс. тенге.
Заявление от пенсионерки поступило в полицию 18 июня текущего года.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, ею оказалась 32-летняя дочь потерпевшей. Пресс-служба ДП Акмолинской области
Выяснилось, что в период с ноября 2021 года по март 2022-го она неоднократно фотографировала мать, не объясняя для чего, а затем использовала ее удостоверение личности.
О кредите и образовавшейся задолженности пенсионерка узнала от сотрудников банка, которые заблокировали карту пенсионерки после образования задолженности.
Следственным отделом районного отдела полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Пресс-служба ДП Акмолинской области
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