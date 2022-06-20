Дочь оформила миллионный кредит на мать-пенсионерку в Акмолинской области

61-летняя жительница обратилась в дежурную часть Аккольского РОП с заявлением, что неизвестные оформили на ее имя товарный кредит в одном из банков, сообщает Zakon.kz.

Сумма кредита составила 1 млн 289 тыс. тенге.

Заявление от пенсионерки поступило в полицию 18 июня текущего года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, ею оказалась 32-летняя дочь потерпевшей. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Выяснилось, что в период с ноября 2021 года по март 2022-го она неоднократно фотографировала мать, не объясняя для чего, а затем использовала ее удостоверение личности.

О кредите и образовавшейся задолженности пенсионерка узнала от сотрудников банка, которые заблокировали карту пенсионерки после образования задолженности.