Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области мужчина помог взять кредит однокласснику на лечение его ребенка, а потом узнал, что на его имя оформили еще несколько займов без его ведома, сообщает Zakon.kz.
В ДП Акмолинской области рассказали, что в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя сельской местности о факте мошенничества. Мужчина пояснил, что 30 декабря 2024 года знакомая женщина, используя его личные данные, оформила на его имя онлайн-кредит на сумму 612 тысяч.
"Ранее мужчина уже оформлял кредит для семьи одноклассника, чтобы помочь с лечением ребенка. Однако позже супруга одноклассника, по показаниям потерпевшего, обманом, без его ведома взяла на его имя товарные кредиты, используя видеоверификацию. После оформления последнего кредита потерпевший обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в ведомстве.
Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности при совершении финансовых операций:
- никогда не передавайте личные данные, пароли и коды подтверждения третьим лицам, даже если они являются вашими знакомыми или родственниками;
- внимательно изучайте условия перед подписанием документов или прохождением видеоверификации;
- регулярно проверяйте свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии незнакомых обязательств.
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