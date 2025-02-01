Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области

Фото: Zakon.kz

В Акмолинской области мужчина помог взять кредит однокласснику на лечение его ребенка, а потом узнал, что на его имя оформили еще несколько займов без его ведома, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя сельской местности о факте мошенничества. Мужчина пояснил, что 30 декабря 2024 года знакомая женщина, используя его личные данные, оформила на его имя онлайн-кредит на сумму 612 тысяч. "Ранее мужчина уже оформлял кредит для семьи одноклассника, чтобы помочь с лечением ребенка. Однако позже супруга одноклассника, по показаниям потерпевшего, обманом, без его ведома взяла на его имя товарные кредиты, используя видеоверификацию. После оформления последнего кредита потерпевший обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в ведомстве. Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности при совершении финансовых операций: никогда не передавайте личные данные, пароли и коды подтверждения третьим лицам, даже если они являются вашими знакомыми или родственниками;

внимательно изучайте условия перед подписанием документов или прохождением видеоверификации;

регулярно проверяйте свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии незнакомых обязательств. О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев.

Поделиться новостью