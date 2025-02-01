#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Происшествия

Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области

Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 10:24 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области мужчина помог взять кредит однокласснику на лечение его ребенка, а потом узнал, что на его имя оформили еще несколько займов без его ведома, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя сельской местности о факте мошенничества. Мужчина пояснил, что 30 декабря 2024 года знакомая женщина, используя его личные данные, оформила на его имя онлайн-кредит на сумму 612 тысяч.

"Ранее мужчина уже оформлял кредит для семьи одноклассника, чтобы помочь с лечением ребенка. Однако позже супруга одноклассника, по показаниям потерпевшего, обманом, без его ведома взяла на его имя товарные кредиты, используя видеоверификацию. После оформления последнего кредита потерпевший обратился в полицию. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в ведомстве.

Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности при совершении финансовых операций:

  • никогда не передавайте личные данные, пароли и коды подтверждения третьим лицам, даже если они являются вашими знакомыми или родственниками;
  • внимательно изучайте условия перед подписанием документов или прохождением видеоверификации;
  • регулярно проверяйте свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии незнакомых обязательств.

О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Офисное помещение горело в Караганде
Происшествия
11:05, Сегодня
Офисное помещение горело в Караганде
Землетрясение произошло в 270 км от Алматы
Происшествия
11:00, Сегодня
Землетрясение произошло в 270 км от Алматы
Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае
Происшествия
00:44, 01 февраля 2025
Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: