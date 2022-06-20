Ситуация в Украине: Эстония вводит запрет на алкоголь из РФ, Бен Стиллер в Киевской области

Германия готова помочь в организации экспорта украинского зерна по железной дороге.

С февраля Украину покинули более пяти миллионов человек. Об этом Владимир Зеленский написал в своем telegram-канале.

Проблемы с дефицитом горючего в Украине, возникшие из-за военных действий, разрешатся ближе к осени. Об этом высказался министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс вступления Украины в ЕС является «историческим моментом».

Эстония введет запрет на ввоз из России алкоголя и мебели для частных лиц с 10 июля.

В Литве опровергли введение односторонних ограничений на транзит в Калининград. В Вильнюсе подчеркнули, что перевозки продолжаются и Литва не вводила никаких «односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит».

Запрет Facebook и Instagram в России окончательно вступил в силу. Мосгорсуд отклонил жалобу на запрет и признание продуктов компании Meta экстремистскими.