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Дженнифер Лопес устала спасать брак с "угрюмым" Беном Аффлеком – СМИ

звездная пара Дженнифер Ло и Бен Аффлек, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 23:58 Фото: Instagram/bendos_everyday
Американские СМИ пишут, что певица Дженнифер Лопес отчаялась спасать брак с голливудским актером Беном Аффлеком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, артистка устала от попыток наладить семейную жизнь и чувствует, что уже сделала все, что было в ее силах. Главной причиной, побудившей звезду уйти, называют вечную ворчливость и угрюмость Аффлека.

"Он курит одну за одной, ругается и выглядит раздраженным большую часть времени. Отличный режиссер и актер, но с ним несильно повеселишься, понимаете?" – поделился собеседник издания.

По словам источника, актер остается прекрасным отцом.

При этом Лопес, отмечает инсайдер, пытается "извлечь максимум пользы" из текущих событий: занимается спортом, проводит время с детьми и строит новые планы на грядущий 2025 год. Одно из таких событий – возобновление тура This Is Me... Live. В 2024-м певица отменила гастроли, чтобы "прийти в себя".

Отметим, что о расставании пара пока не объявляла.

"Я думаю, они хотят подождать, пока дети не закончат школу, не разберутся со школьными делами и прочим, прежде чем делать громкое заявление. Они ставят детей на первое место", – поделился собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что друзья американского актера Бена Аффлека рассказали, что из-за грядущего развода с певицей Дженнифер Лопес артист вновь начал пить.

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