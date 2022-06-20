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Иран будет поставлять в Казахстан овощи и фрукты

Иран будет поставлять овощи Фото: pixabay
В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран министрами сельского хозяйства двух государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тонн, сообщает Zakon.kz.

Поставка будет осуществляться из урожая 2022-2023 годов, передает пресс-служба МСХ РК.

Также стороны в ходе переговоров подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, который предполагает сотрудничество в области садоводства (увеличение объемов экспорта различных сухих и свежих фруктов, субтропических фруктов), сельхознауки (производство органических продуктов, современные методы орошения садоводства и технологии, питание), инвестициях в АПК (реформирование и улучшение управления яблоневыми и другими фруктовыми садами в Казахстане, развитие интенсивных яблоневых садов в Казахстане), животноводческой продукции, а также фитосанитарной безопасности.

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Кроме того, министры сельского хозяйства Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукцией. В рамках документа Казахстан намерен осуществлять поставки в Иран следующей продукции: зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), масличные культуры (семена льна), растительные масла (подсолнечное масло), кондитерские изделия, мясо (баранина, говядина) и мясная продукция.

В свою очередь, Иран будет поставлять в Казахстан овощи (картофель, лук, морковь, огурцы), фрукты (яблоки, груши, айва, финики, инжир, ананасы), молочные продукты и продукцию водного промысла.

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Стоит отметить, что товарооборот в сфере АПК между РК и ИРИ за январь – март 2022 года составил 167,5 млн долларов США, что на 45,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспорт вырос в 1,6 раза и составил 135,7 млн долларов, импорт вырос на 16,1%, до 31,8 млн долларов США.

Константин Вноровский
Иран Казахстан
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