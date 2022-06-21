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Очевидцы сняли, как джип катится кувырком с горы в Кабардино-Балкарии

Происшествие в Кабардино-Балкарии Фото: кадр из видео
Группа туристов едва не погибла в Кабардино-Балкарии: внедорожник не выдержал сильного уклона и покатился со склона, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

Инцидент произошел на склоне Тызыльского ущелья. По словам свидетелей, это произошло из-за того, что водителю Nissan Patrol не хватало опыта для управления внедорожников в горах.

На кадрах видно, что из окна машины посыпались вещи.

Говорится, что ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Стоит отметить, что ущелье крайне узкое, его левая сторона значительно выше, чем правая, скалы здесь возвышаются в несколько сотен метров ввысь.

Константин Вноровский
Россия
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