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Режим контртеррористической операции ввели в Кабардино-Балкарии

Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 08:40 Фото: freepik
С утра 11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции, сообщает Zakon.kz.


"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики", – говорится в сообщении регионального оперштаба.

По информации Лента.ru, режим КТО введен в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государств. Причины такого решения не уточняются.

31 марта режим КТО ввели в Дагестане. В ходе контртеррористической операции были задержаны трое мужчин, которые планировали совершить террористические акты.

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