Бублик обыграл Тиафо в первом круге турнира ATP в Великобритании

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира в Истбурне (Англия), сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга турнира ATP-250 в Великобритании он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, передает пресс-служба ФТК.

Итог игры - 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

За 1 час и 52 минуты встречи Александр отметился 17-ю эйсами, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейка из 12-и. В очном противостоянии счёт стал равным - 1:1.

Следующим оппонентом Бублика на турнире будет чемпион Astana Open 2020 австралиец Джон Миллман.

На турнире АТР 250 в испанской Мальорке Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Максимом Гансалесом уступил Аслану Карацеву (Россия)/Йоран Флигену (Бельгия) - 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

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