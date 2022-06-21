Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бублик обыграл Тиафо в первом круге турнира ATP в Великобритании

Обыграл Тиафо в Истбурне Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира в Истбурне (Англия), сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга турнира ATP-250 в Великобритании он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, передает пресс-служба ФТК.

Итог игры - 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

За 1 час и 52 минуты встречи Александр отметился 17-ю эйсами, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейка из 12-и. В очном противостоянии счёт стал равным - 1:1.

Следующим оппонентом Бублика на турнире будет чемпион Astana Open 2020 австралиец Джон Миллман.

На турнире АТР 250 в испанской Мальорке Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Максимом Гансалесом уступил Аслану Карацеву (Россия)/Йоран Флигену (Бельгия) - 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Константин Вноровский
Великобритания
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
среднедушевые расходы казахстанцев
Казахстанцы в среднем тратят 219 655 тенге в месяц
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления