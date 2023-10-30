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Бублик обыграл Тиафо на старте "Мастерса" в Париже

Бублик обыграл Тиафо на старте "Мастерса" в Париже Фото: пресс-службы ФТК
Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории "Мастерс" АТР 1000 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В матче первого раунда казахстанец, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, в двух партиях обыграл 14-ю ракетку мира, американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником Бублика будет чилиец Николас Харри.

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