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Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к «грязной» энергии

Российский газ в Европе Фото: pixabay
ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ. Нидерланды решили снять ограничения на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год. Италия и некоторые другие страны могут вновь запустить угольные электростанции, сообщает Zakon.kz.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении.Урсула фон дер Ляйен

Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на «масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии».

Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости.Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает «экстренные шаги», чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и «приоритизации» в области снабжения предприятий газом.

Сообщается, что до 24 февраля порядка 40% от общих запасов газа страны блока получали из России.

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