Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к «грязной» энергии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении.Урсула фон дер Ляйен
Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на «масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии».
Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости.Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает «экстренные шаги», чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и «приоритизации» в области снабжения предприятий газом.
Сообщается, что до 24 февраля порядка 40% от общих запасов газа страны блока получали из России.
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